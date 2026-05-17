Internazionali BNL d’Italia a Roma Sinner batte Ruud 6-4 6-4 e vince 50 anni dopo Panatta per Jannik 5° torneo vinto di fila - VIDEO

Nel torneo degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico, Jannik Sinner ha battuto in finale il norvegese Ruud con i punteggi di 6-4 e 6-4. Con questa vittoria, Sinner ha conquistato il suo quinto titolo consecutivo, un record per lui, e ha portato a 50 anni di distanza il successo di Panatta nello stesso torneo. La partita si è conclusa con un video che mostra il momento della vittoria e la celebrazione del tennista italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui