Internazionali BNL d’Italia a Roma Sinner batte Ruud 6-4 6-4 e vince 50 anni dopo Panatta per Jannik 5° torneo vinto di fila - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico, Jannik Sinner ha battuto in finale il norvegese Ruud con i punteggi di 6-4 e 6-4. Con questa vittoria, Sinner ha conquistato il suo quinto titolo consecutivo, un record per lui, e ha portato a 50 anni di distanza il successo di Panatta nello stesso torneo. La partita si è conclusa con un video che mostra il momento della vittoria e la celebrazione del tennista italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il trionfo al Foro Italico assume anche un valore storico per il tennis italiano: Sinner trova il successo 50 anni dopo Panatta (1976) e diventa anche il primo azzurro a giocare due finali consecutive a Roma dai tempi di Nicola Pietrangeli, che riuscì nell’impresa nel biennio 1957-1958 Jannik. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

internazionali bnl d8217italia a roma sinner batte ruud 6 4 6 4 e vince 50 anni dopo panatta per jannik 5176 torneo vinto di fila video
© Ilgiornaleditalia.it - Internazionali BNL d’Italia a Roma, Sinner batte Ruud 6-4/6-4 e vince 50 anni dopo Panatta, per Jannik 5° torneo vinto di fila - VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sinner vince gli Internazionali di Roma, battuto Ruud: Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta

Video Sinner vince gli Internazionali di Roma, battuto Ruud: Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta

Sullo stesso argomento

Sinner vince gli Internazionali di Roma, battuto Ruud: Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta e completa il Career Golden MastersLa Capitale si tinge di arancione per celebrare il trionfo di Jannik Sinner che conquista il Masters 1000 di Roma e trionfa agli Internazionali...

Sinner re di Roma: batte Ruud e vince gli Internazionali BNL d'Italia 2026Jannik Sinner vince gli Internazionali BNL d’Italia 2026 col numero uno al mondo che supera in finale il norvegese Ruud col punteggio 6-4, 6-4 in...

Sinner re di Roma: batte Ruud e vince gli Internazionali BNL d'Italia 2026Jannik Sinner vince gli Internazionali BNL d’Italia 2026 col numero uno al mondo che supera in finale il norvegese Ruud col punteggio 6-4, 6-4 in un’ora e 44 minuti di gioco. Si tratta di un successo ... romatoday.it

Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orariUltima giornata agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Domenica dedicata alla finali maschili (sia in singolare che in doppio) e alla finale ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web