Internazionali BNL d’Italia a Roma Sinner batte Ruud 6-4 6-4 e vince 50 anni dopo Panatta per Jannik 5° torneo vinto di fila - VIDEO
Nel torneo degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico, Jannik Sinner ha battuto in finale il norvegese Ruud con i punteggi di 6-4 e 6-4. Con questa vittoria, Sinner ha conquistato il suo quinto titolo consecutivo, un record per lui, e ha portato a 50 anni di distanza il successo di Panatta nello stesso torneo. La partita si è conclusa con un video che mostra il momento della vittoria e la celebrazione del tennista italiano.
Il trionfo al Foro Italico assume anche un valore storico per il tennis italiano: Sinner trova il successo 50 anni dopo Panatta (1976) e diventa anche il primo azzurro a giocare due finali consecutive a Roma dai tempi di Nicola Pietrangeli, che riuscì nell’impresa nel biennio 1957-1958 Jannik. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sinner vince gli Internazionali di Roma, battuto Ruud: Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta
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