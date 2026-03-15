Nel torneo Masters 1000 in California, Jannik Sinner si prepara ad affrontare la finale contro Daniil Medvedev, cercando il suo primo titolo nel 2026. La partita non vede la presenza di Carlos Alcaraz, che non si è qualificato per la finale. La sfida tra i due tennisti si svolgerà sul campo, senza ulteriori dettagli su eventuali incontri precedenti o motivazioni.

Niente finalissima contro Carlos Alcaraz: il Master 1000 californiano si concluderà con il confronto a sorpresa tra l'azzurro e il russo Si aspettavano tutti la prima finalissima del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e invece ecco che il grande appuntamento viene rinviato ancora un volta anche a Indian Wells. Dopo i ko dell'azzurro a Melbourne e Doha, ecco la sconfitta dello spagnolo, inattesa e quasi imprevedibile dopo i successi nei primi due tornei dell'anno. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Medvedev, match in programma domenica 15 marzo alle ore 22. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Medvedev, Jannik va a caccia del suo primo titolo 2026: il pronostico

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