Modena il sindaco Mezzetti | Aggressore fermato anche da cittadini stranieri

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, il sindaco ha ringraziato pubblicamente Luca Signorelli per il suo intervento. Ha inoltre evidenziato che tra le persone che hanno immobilizzato l’aggressore, identificato come Salim El Koudri, c’erano anche cittadini stranieri. Il primo cittadino ha commentato che non si deve generalizzare sulla base di quanto accaduto, criticando chi ha espresso giudizi affrettati sui coinvolgimenti stranieri nel fatto. La vicenda ha suscitato reazioni di vario tipo sui social e tra la popolazione locale.

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“Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato” Salim El Koudri “c’erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi”. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all’ospedale di Baggiovara, dove sono ricoverati alcuni dei feriti falciati ieri dal 31enne. “Dobbiamo guardarci da due pericoli in questo momento – ha affermato – il pericolo di questi attentatori o comunque questi pazzi che scatenano questi drammi, ma anche da quegli avvoltoi che invece di unire la comunità alimentano gli incendi, gli odi e i rancori per lucrare politicamente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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