Modena il sindaco Mezzetti | Aggressore fermato anche da cittadini stranieri

A Modena, il sindaco ha ringraziato pubblicamente Luca Signorelli per il suo intervento. Ha inoltre evidenziato che tra le persone che hanno immobilizzato l’aggressore, identificato come Salim El Koudri, c’erano anche cittadini stranieri. Il primo cittadino ha commentato che non si deve generalizzare sulla base di quanto accaduto, criticando chi ha espresso giudizi affrettati sui coinvolgimenti stranieri nel fatto. La vicenda ha suscitato reazioni di vario tipo sui social e tra la popolazione locale.

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