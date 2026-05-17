Pedoni investiti il sindaco di Modena Mezzetti | Una comunità che ha reagito con fermezza e coraggio

Nel pomeriggio si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto dei pedoni a Modena. In uno dei casi, il sindaco ha riferito che sono intervenute due persone di origine egiziana, un giovane modenese e un altro individuo. Il primo cittadino ha commentato che la comunità ha reagito con fermezza e coraggio di fronte a quanto accaduto, senza fornire ulteriori dettagli sui danni o sulle condizioni delle persone coinvolte. Le autorità stanno ancora raccogliendo informazioni per chiarire i fatti.

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