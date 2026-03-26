Bastoni 60 milioni non bastano | l’Inter fissa il prezzo

Il difensore italiano, al centro di recenti trattative di mercato, continua a essere oggetto di discussione tra i club europei. Il suo cartellino è stato valutato a circa 60 milioni di euro, cifra che non sembra scoraggiare le pretendenti. Tra queste, il club catalano ha manifestato un interesse crescente, rafforzando le voci riguardanti un possibile trasferimento nei prossimi mesi.

Il nome di Alessandro Bastoni continua a circolare con insistenza sul mercato internazionale, con il Barcellona che nelle ultime settimane ha intensificato il proprio interesse per il difensore nerazzurro. Dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni sempre più frequenti, ma la posizione dell’Inter è chiara e netta. Il club non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei pilastri della squadra, soprattutto in un momento in cui si ragiona su una possibile rifondazione. Bastoni è considerato centrale nel progetto tecnico e la sua valutazione riflette questo status. L’Inter non è disposta a trattare su cifre “accessibili” e ha già fatto filtrare un concetto preciso: per sedersi al tavolo serve un’offerta fuori mercato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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