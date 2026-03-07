Kostov Marsiglia respinto | non bastano 17 milioni Inter avvisata

Il giovane centrocampista della Stella Rossa, Vasilije Kostov, è al centro di discussioni sul mercato europeo. L’Inter ha fatto un’offerta di 17 milioni di euro, ma la società serba ha respinto la proposta. La trattativa tra le parti resta in sospeso, mentre altri club mostrano interesse per il talento. La situazione continua a essere monitorata, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

Kostov. Il futuro di Vasilije Kostov continua a far discutere il mercato europeo. Il giovane talento della Stella Rossa è finito nel mirino di diversi club importanti, tra cui l' Inter, ma la società serba non sembra intenzionata a privarsene facilmente. Nelle ultime ore è arrivata una chiara dimostrazione: il club di Belgrado ha respinto un'offerta significativa presentata dall' Olympique Marsiglia. La proposta del club francese, pari a circa 17 milioni di euro, non è stata ritenuta sufficiente dalla dirigenza della Stella Rossa. Nonostante la cifra importante per un giocatore così giovane, il club serbo ha deciso di non sedersi nemmeno al tavolo delle trattative, convinto che il valore del proprio gioiello sia destinato a crescere ancora.