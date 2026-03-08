L’Atletico Madrid ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto per Nico Gonzalez, l’attaccante argentino attualmente in prestito alla Juventus. La società spagnola non ha ancora confermato ufficialmente la decisione, mentre il giocatore rimane in attesa di sviluppi sul suo futuro. La Juventus, nel frattempo, monitora le eventuali alternative per la prossima stagione.

Nico Gonzalez Juventus, l’Atletico Madrid non sarebbe intenzionato a riscattare l’argentino. Per lui si avvicina un ritorno a Torino. Il futuro di Nico Gonzalez è diventato un intricato puzzle di mercato che intreccia prestazioni sul campo, clausole contrattuali e strategie finanziarie tra Torino e Madrid. L’attaccante argentino, attualmente in forza all’Atletico Madrid, ha recentemente ricordato a tutti il proprio valore con una doppietta decisiva contro la Real Sociedad, ma questo exploit potrebbe non bastare a garantirgli la permanenza definitiva in Spagna. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la questione Nico Gonzalez ruota attorno a una clausola di riscatto molto specifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juventus, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid: la posizione del Colchoneros e il punto sul futuro dell’argentino

Nico Gonzalez, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid? L’argentino è out per infortunio. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez sta trovando poco spazio anche per continui problemi fisici e il riscatto dell’Atletico Madrid ad oggi non è...

Leggi anche: Nico Gonzalez Atletico Madrid, arrivano pessime notizie: lesione al quadricipite per l’argentino, cosa filtra ora sul riscatto

Una raccolta di contenuti su Nico Gonzalez Juventus.

Temi più discussi: Nico Gonzalez entra e trascina l’Atletico Madrid: il riscatto dalla Juventus resta però ancora lontano; Nico Gonzalez, che doppietta! Juventus, quanto manca al riscatto da parte dell'Atletico Madrid; Atletico ok con la doppietta di Nico Gonzalez: quanto manca per il riscatto da 30 mln dalla Juve; Occhio a Nico Gonzalez: doppietta con l'Atletico, qual è la situazione per il riscatto dalla Juve.

Nico Gonzalez, che doppietta! Juventus, quanto manca al riscatto da parte dell'Atletico MadridGrande prestazione per Nico Gonzalez, che con una doppietta regala la vittoria all'Atletico Madrid contro la Real Sociedad, nella 27esima giornata della Liga. In vantaggio con Sorloth, i Colchoneros s ... calciomercato.com

Boga si mette in mostra: il riscatto è sempre più vicino. Intanto resta il nodo Nico GonzalezDue gol in una settimana e segnali incoraggianti ogni volta che entra in campo. Jeremie Boga si sta ritagliando uno spazio importante nella Juventus, spesso partendo dalla panchina ma ... tuttojuve.com

Tema riscatti: Nico Gonzalez è ancora lontano dal raggiungere le 21 presenze da almeno 45', quindi il suo riscatto appare improbabile alle condizioni attuali. Se l’Atletico Madrid vorrà trattenerlo, sarà probabilmente necessario rinegoziare con la Juventus. - facebook.com facebook

"#nicogonzalez" - Results on X | Live Posts & Updates x.com