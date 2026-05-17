Signor Mattarella | Sinner si rivolge così al Presidente il pubblico scoppia a ridere
Durante un evento pubblico, il tennista si è rivolto al Presidente della Repubblica usando il suo titolo ufficiale, provocando la risata del pubblico. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno reagito con ilarità. L’incontro tra il campione e il rappresentante istituzionale si è concluso con momenti di leggerezza, spesso ripetuti in occasioni simili. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla durata o sul contesto specifico di questo scambio.
Non c’è niente da fare: quando Sinner incontra Sergio Mattarella nascono sempre dei siparietti memorabili. Dopo il “signor Presidente” con cui Jannik aveva esordito nel suo discorso al Quirinale nel febbraio 2024 dopo la vittoria della Coppa Davis, scena diventata subito virale, questa volta il numero uno azzurro si è rivolto alla più alta carica dello Stato chiamandolo “Signor Mattarella” alla premiazione degli Internazionali d'Italia. E ovviamente l’episodio sta già spopolando sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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