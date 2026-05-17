Signor Mattarella | Sinner si rivolge così al Presidente il pubblico scoppia a ridere

Durante un evento pubblico, il tennista si è rivolto al Presidente della Repubblica usando il suo titolo ufficiale, provocando la risata del pubblico. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno reagito con ilarità. L’incontro tra il campione e il rappresentante istituzionale si è concluso con momenti di leggerezza, spesso ripetuti in occasioni simili. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla durata o sul contesto specifico di questo scambio.

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