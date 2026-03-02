Lacedonia Sigfrido Ranucci al Teatro Comunale con Diario di un trapezista

Il 21 marzo il Teatro Comunale di Lacedonia ospiterà l'evento “Diario di un trapezista” interpretato da Sigfrido Ranucci, noto giornalista d'inchiesta e volto storico di un programma televisivo. La rappresentazione si svolgerà fuori dal cartellone ufficiale e vedrà sul palco Ranucci in una performance che combina narrazione e teatro. L’appuntamento si svolgerà in serata e sarà aperto al pubblico.