Lacedonia Sigfrido Ranucci al Teatro Comunale con Diario di un trapezista
Il 21 marzo il Teatro Comunale di Lacedonia ospiterà l'evento “Diario di un trapezista” interpretato da Sigfrido Ranucci, noto giornalista d'inchiesta e volto storico di un programma televisivo. La rappresentazione si svolgerà fuori dal cartellone ufficiale e vedrà sul palco Ranucci in una performance che combina narrazione e teatro. L’appuntamento si svolgerà in serata e sarà aperto al pubblico.
Ancora un appuntamento d’eccezione al Teatro Comunale di Lacedonia, che il prossimo 21 marzo ospiterà, fuori cartellone, lo spettacolo “Diario di un trapezista” di Sigfrido Ranucci, tra i più autorevoli giornalisti d’inchiesta del panorama nazionale e volto storico del programma televisivo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Un Sigfrido Ranucci 'segreto' al Bobbio con “Diario di un trapezista”Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Rigfrido Ranucci,...
Leggi anche: Sigfrido Ranucci sui palchi delle Marche con "Diario di un trapezista": doppio appuntamento a Loreto e Ancona
Contenuti e approfondimenti su Sigfrido Ranucci.
Argomenti discussi: Lacedonia, Sigfrido Ranucci al Teatro Comunale con Diario di un trapezista.
Sigfrido Ranucci si racconta a modo suo al castello di VillafrancaIl Diario di un trapezista di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, al castello di Villafranca il prossimo 8 luglio. veronaoggi.it
Sigfrido Ranucci: Diario di un trapezista al Castello di Udine: il conduttore di Report si raccontaSigfrido Ranucci presenta al Castello di Udine Diario di un trapezista, uno spettacolo sulla sua carriera di giornalista d'inchiesta. lavocedivenezia.it