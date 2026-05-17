Siena le Sibille tornano a parlare Il Duomo nell’obiettivo di Bill Armstrong

A Siena, le Sibille tornano a parlare nel Duomo, catturando l’attenzione di visitatori e studiosi. Il fotografo Bill Armstrong ha immortalato questa scena il 16 maggio 2026, evidenziando il volto attuale di queste figure antiche. Le Sibille sembrano più vive che mai, con un’aria di incertezza che rimanda al presente. La mostra, che include le immagini di Armstrong, si concentra sulla rappresentazione delle Sibille e il loro ruolo simbolico nel contesto storico e artistico della città.

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