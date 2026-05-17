Siena le Sibille tornano a parlare Il Duomo nell’obiettivo di Bill Armstrong

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Siena, le Sibille tornano a parlare nel Duomo, catturando l’attenzione di visitatori e studiosi. Il fotografo Bill Armstrong ha immortalato questa scena il 16 maggio 2026, evidenziando il volto attuale di queste figure antiche. Le Sibille sembrano più vive che mai, con un’aria di incertezza che rimanda al presente. La mostra, che include le immagini di Armstrong, si concentra sulla rappresentazione delle Sibille e il loro ruolo simbolico nel contesto storico e artistico della città.

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Siena, 16 maggio 2026 – Le Sibille non sono mai state così incerte, così vive, così contemporanee. Nel progetto SibylsI, l’artista americano Bill Armstrong attraversa uno dei capolavori assoluti del patrimonio artistico italiano — il pavimento del Duomo di Siena — per trasformarlo in un’esperienza visiva radicalmente nuova, dove la storia non si contempla, ma si mette in discussione. Le figure profetiche che abitano il marmo rinascimentale perdono qui ogni stabilità: si dissolvono, si sdoppiano, vibrano. La loro immagine, sottratta alla nitidezza, diventa visione. Armstrong non fotografa il passato: lo destabilizza. Attraverso la sfocatura — cifra distintiva della sua ricerca — costruisce un linguaggio che nega la precisione documentaria per restituire invece l’ambiguità, l’oscillazione, il dubbio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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