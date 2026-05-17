Siena le Sibille tornano a parlare Il Duomo nell’obiettivo di Bill Armstrong
A Siena, le Sibille tornano a parlare nel Duomo, catturando l’attenzione di visitatori e studiosi. Il fotografo Bill Armstrong ha immortalato questa scena il 16 maggio 2026, evidenziando il volto attuale di queste figure antiche. Le Sibille sembrano più vive che mai, con un’aria di incertezza che rimanda al presente. La mostra, che include le immagini di Armstrong, si concentra sulla rappresentazione delle Sibille e il loro ruolo simbolico nel contesto storico e artistico della città.
Siena, 16 maggio 2026 – Le Sibille non sono mai state così incerte, così vive, così contemporanee. Nel progetto SibylsI, l’artista americano Bill Armstrong attraversa uno dei capolavori assoluti del patrimonio artistico italiano — il pavimento del Duomo di Siena — per trasformarlo in un’esperienza visiva radicalmente nuova, dove la storia non si contempla, ma si mette in discussione. Le figure profetiche che abitano il marmo rinascimentale perdono qui ogni stabilità: si dissolvono, si sdoppiano, vibrano. La loro immagine, sottratta alla nitidezza, diventa visione. Armstrong non fotografa il passato: lo destabilizza. Attraverso la sfocatura — cifra distintiva della sua ricerca — costruisce un linguaggio che nega la precisione documentaria per restituire invece l’ambiguità, l’oscillazione, il dubbio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Lance Armstrong torna a parlare: “Discutiamo ancora di Pogacar e Merckx? Non ci sono dubbi, i ciclisti lo percepiscono”Tadej Pogacar è il ciclista più grande di tutti i tempi? Oppure lo sloveno è al di sotto di Eddy Merckx? Il confronto tra lo il ribattezzato Pogi e...
Prato svela il suo volto: l’arte di Bill Homes tra rocce e DuomoLa Fondazione Cassa di Risparmio presenta a Prato il volume Le pietre di Prato, un’opera basata sugli acquerelli dell’architetto Bill Homes.
Dal 16 maggio al 15 novembre la ‘Cripta’ del Complesso del Duomo di Siena ospita SYBILS, mostra fotografica a cura di Bill Armstrong Promossa dall’Opera della Metropolitana di Siena e dall’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e organizzata - Facebook facebook
Siena, le Sibille tornano a parlare. Il Duomo nell’obiettivo di Bill ArmstrongUn dialogo tra fotografia contemporanea e il pavimento del Duomo di Siena. Nella ‘Cripta’, fino al 15 novembre, le profetesse antiche riemergono come immagini instabili, tra rivelazione e mistero ... lanazione.it
Le Sibille del Duomo di Siena rivivono nelle fotografie di Bill Armstrong tra visione e misteroNella cripta del Duomo di Siena fino al 15 novembre le profetesse antiche riemergono nella reinterpretazione del fotografo ... intoscana.it