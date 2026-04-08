La Fondazione Cassa di Risparmio presenta a Prato il volume Le pietre di Prato, un’opera basata sugli acquerelli dell’architetto Bill Homes. L’iniziativa prevede una presentazione ufficiale e una mostra dedicata al Duomo per venerdì 10 aprile 2026. Il progetto nasce come omaggio pasquale per i cittadini pratesi. L’autore, docente universitario di Londra, ha esplorato l’estetica urbana della città attraverso centinaia di disegni che mettono in relazione l’identità locale con le materie prime utilizzate nelle costruzioni. L’opera si sviluppa seguendo una gerarchia materica precisa. Il percorso visivo parte dal mattone, associato alla dimensione domestica e alla condizione di povertà, attraversa l’alberese, simbolo del potere e dell’autorità, per culminare nel serpentino, materiale legato alla sfera sacra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato svela il suo volto: l’arte di Bill Homes tra rocce e Duomo

Le pietre di Prato, il volume con gli acquerelli di Bill Homes che racconta la cittàPrato, 4 aprile 2026 - La Fondazione Cassa di Risparmio ha preparato un originale dono di Pasqua per i pratesi.

Le pietre di Prato in un libro. Gli acquerelli di Bill Homes che illuminano la nostra cittàDono di Pasqua per la città grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio: è il volume dal titolo Le pietre di Prato, raccolta affascinante degli...

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