Lance Armstrong è tornato a commentare il mondo del ciclismo, sollevando nuovamente la questione tra Pogacar e Merckx. In un’intervista, ha affermato che i ciclisti percepiscono ancora le differenze tra i grandi campioni e ha posto l’attenzione sulla figura di Pogacar, lasciando intendere che il dibattito sulla sua grandezza resta aperto. La discussione sulla posizione dello sloveno nel panorama storico prosegue tra appassionati e addetti ai lavori.

Tadej Pogacar è il ciclista più grande di tutti i tempi? Oppure lo sloveno è al di sotto di Eddy Merckx? Il confronto tra lo il ribattezzato Pogi e il leggendario Cannibale viene rinnovato ogni volta che il capitano della UAE Emirates riscrive i record e sta tenendo botta negli ultimi giorni, dopo che il 27enne ha vinto il Giro delle Fiandre e si è imposto nella quarta Classica consecutiva. Il balcanico potrebbe diventare il primo uomo a imporsi in tutte le Monumento nella stessa stagione (la Parigi-Roubaix di domenica rappresenterà uno snodo cruciale), in carriera ha trionfato in quattro Tour de France e un Giro d’Italia, si è laureato Campione del Mondo per due volte e ha siglato la doppietta Giro-Tour che mancava dai tempi di Marco Pantani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lance Armstrong torna a parlare: “Discutiamo ancora di Pogacar e Merckx? Non ci sono dubbi, i ciclisti lo percepiscono”

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