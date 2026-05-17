Sicurezza | Unione e Procura siglano il patto per il territorio

L'Unione dei Comuni e la Procura hanno firmato un accordo che riguarda la gestione dei reati nei quartieri. L'intesa prevede modifiche ai tempi delle indagini, rendendoli più rapidi. Verrà stabilito un canale diretto tra la Polizia locale e la Procura per la gestione delle segnalazioni dei cittadini. La collaborazione mira a migliorare la risposta alle situazioni di emergenza e a facilitare l'intervento delle forze dell'ordine nelle diverse zone del territorio.

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