Sicurezza | Unione e Procura siglano il patto per il territorio
L'Unione dei Comuni e la Procura hanno firmato un accordo che riguarda la gestione dei reati nei quartieri. L'intesa prevede modifiche ai tempi delle indagini, rendendoli più rapidi. Verrà stabilito un canale diretto tra la Polizia locale e la Procura per la gestione delle segnalazioni dei cittadini. La collaborazione mira a migliorare la risposta alle situazioni di emergenza e a facilitare l'intervento delle forze dell'ordine nelle diverse zone del territorio.
?? Punti chiave Come cambieranno i tempi delle indagini per i reati nei quartieri? Chi gestirà direttamente le segnalazioni tra la Polizia e la Procura? Quali nuovi poteri avrà l'ufficiale distaccato presso gli uffici di Modena? Come influirà questo accordo sulla sicurezza quotidiana nelle zone periferiche??? In Breve Un ufficiale della Polizia Locale gestirà reati per Carpi, Soliera, Novi e Campogalliano. Collaborazione basata su un percorso di stage formativo avviato nel 2023. Manifestazio . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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