Edilizia e turismo siglano il patto per la bellezza per il rilancio del territorio

Un patto, quello stretto tra la provincia di Padova, l'Ordine degli Architetti e Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), che trasformi il patrimonio immobiliare padovano nel motore dell'economia locale. È questa l'ambizione che ha mosso la conferenza stampa tenutasi ieri, lunedì 23 marzo, sullo sfondo della sala di Rappresentanza di Palazzo Santo Stefano. L'obiettivo è riqualificare l'esistente, puntando a una crescita in doppia cifra del Pil turistico nei prossimi cinque anni. «Vogliamo creare una corsia preferenziale tecnica per chi decide di investire nella riqualificazione delle strutture ricettive - ha dichiarato Vincenzo Gottardo, consigliere provinciale delegato al Turismo -. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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