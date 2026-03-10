Nuova organizzazione alla Procura di Avellino | focus su ambiente e sicurezza del territorio

Recentemente, il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha esaminato il nuovo progetto organizzativo della Procura di Avellino, che riguarda il periodo dei prossimi quattro anni. La riorganizzazione prevede un'attenzione particolare alle questioni ambientali e alla sicurezza del territorio, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle attività investigative e di tutela. La decisione riguarda direttamente le modalità di lavoro e le priorità della procura locale.

AVELLINO – Nei giorni scorsi il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha discusso il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Avellino per il prossimo quadriennio. Il documento è stato redatto sotto la guida di Francesco Raffaele, che dirige l'ufficio in qualità di procuratore facente funzioni, in attesa che il Csm proceda alla nomina di un titolare. Il piano individua due aree di intervento prioritarie: la criminalità ambientale e quella predatoria. Per entrambe è prevista la creazione di gruppi di lavoro specifici, con sostituti procuratori dedicati in via esclusiva a ciascun settore. È una scelta che racconta qualcosa del territorio: Avellino e la sua provincia sono realtà in cui queste due forme di illegalità richiedono, con ogni evidenza, un'attenzione strutturata e continuativa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Al via la nuova Consulta Ambiente e Territorio: focus su sicurezza idraulica e Piano delle acqueSi è insediato nei giorni scorsi con l’obiettivo di diventare il fulcro del dibattito sulle politiche ecologiche e la tutela dell’area locale.

Leggi anche: OSAPP in visita alla Casa Circondariale di Avellino: focus su sicurezza e condizioni lavorative

Aggiornamenti e notizie su Nuova organizzazione alla Procura di...

Discussioni sull' argomento Bonus edilizi, la Cassazione boccia il Riesame: nuova decisione sul sequestro ad Avellino; Avellino, Nuovo Clan Partenio: arrestato a Tunisi il latitante Diego Bocciero; Evasione fiscale nel settore autonoleggio: sequestrati beni per oltre 800mila euro; Extra Benevento – Violazioni amministrative, la Procura deferisce Trapani e Siracusa.

Procura, istituiti due gruppi di lavoro per criminalità ambientale e predatoriaAVELLINO- Criminalità ambientale e criminalità predatoria. Sono i due gruppi di lavoro previsti nel progetto organizzativo per il prossimo quadriennio della Procura di Avellino, discusso nei giorn ... irpinianews.it

Un plauso alle Forze dell’Ordine, all’ARPAC e alla Procura della Repubblica di Avellino La Rete Difesa del Sarno esprime il proprio sincero apprezzamento per l'ennesima e l’importante operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in - facebook.com facebook