Mucche in strada tre feriti e 7 bovini morti in scontro nell’Avellinese?

Un incidente avvenuto sull'arteria principale di una zona dell'Avellinese ha coinvolto tre veicoli e alcuni bovini che si trovavano sulla carreggiata. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone e sette mucche sono morte sul colpo. Le autorità stanno verificando le cause dell’accaduto e stanno intervenendo sul luogo per gestire la situazione. Non sono ancora state diffuse informazioni su eventuali responsabilità.

(Adnkronos) – Tre feriti e 7 mucche morte. Questo il bilancio di in un incidente tra tre auto e alcuni bovini che si trovavano sulla strada nell'Avellinese. A darne notizia è Anas, sottolineando che è stata ripristinata la viabilità sulla strada statale 7 “Via Appia”, al km 318,000, in località Sorbo Serpico. Il tratto, spiega, era stato temporaneamente chiuso per l'incidente stradale con tre feriti avvenuto nella notte. Nel sinistro sette capi di bestiame hanno perso la vita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e il personale Anas. La circolazione, riferisce Anas, è ora regolare in entrambe le direzioni di marcia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Strage di bovini sull'Ofantina: otto mucche morte, tre auto distrutte e quattro feriti. C'è anche un bambinoUn incidente di insolita violenza all'altezza di Malepasso, nel territorio di Volturara Irpina. Leggi anche: Roma, scontro mortale tra auto: due morti e tre feriti Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Muravera Sterminate 190 mucche, quasi tutte sane e vaccinate: Vanificati gli sforzi di tre famiglie; Strage di bovini sull'Ofantina: otto mucche morte, tre auto distrutte e quattro feriti. C'è anche un bambino. Mucche sull’Ofantina, tre incidenti e almeno quattro feriti nei pressi di Volturara IrpinaIncidenti a raffica nella notte a causa di una decina di bovini lungo la Statale Ofantina: diversi di loro sono morti negli impatti ... fanpage.it Auto contro una mandria di mucche nel Tarantino: tre animali morti, una donna feritaL’incidente tra Martina Franca e Massafra in un tratto buio della SP 581. La passeggera ricoverata, illeso il conducente. Strada chiusa per i soccorsi e la rimozione degli animali Paura nella tarda ... lagazzettadelmezzogiorno.it Schianto sull'Ofantina, travolte e uccise 8 mucche: ferite 4 persone facebook SCUOLA-ZOO – CINQUE MUCCHE SONO STATE ISCRITTE IN UNA SCUOLA DELL’INFANZIA FRANCESE x.com