All'asta è stata messa in vendita la collezione d'arte appartenuta a un noto editore, che ha diretto riviste come Vanity Fair, Vogue, Glamour e The New Yorker. Le opere includono diverse opere di artisti contemporanei e storici, raccolte nel corso degli anni. L'asta si terrà nelle prossime settimane e coinvolge numerosi collezionisti e appassionati d'arte. La collezione rappresenta un insieme di pezzi di varia provenienza e stile, tutti provenienti dall'attività dell'ex editore.

Chiamato da tutti «Si», Samuel Irving Newhouse (1927-2017) è stato uno dei collezionisti più influenti e visionari del secolo scorso. Dotato di un intuito formidabile e raffinato, lo stesso che ha avuto nel dirigere per cinquant’anni l'impero mediatico Condé Nast. Creazioni d'eccezione I 16 capolavori assoluti che vengono messi all’asta a New York offrono uno sguardo diretto della sua vivace e appassionata sensibilità estetica: Andy Warhol, Henri Matisse, Joan Miró, Piet Mondrian, Pablo Picasso, Robert Rauschenberg e Jasper Johns. Questi sono gli autori che compongono 14 delle opere presenti, che vanno ad aggiungersi a 2 lavori estremamente rari: un dipinto di Jackson Pollock e una scultura di Constantin Brancusi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Si Newhouse, all’asta la collezione d’arte del leggendario editore di Condé Nast

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