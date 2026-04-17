Condé Nast annuncia | Wired Italia cesserà la pubblicazione

Condé Nast ha comunicato che Wired Italia smetterà di essere pubblicato. La decisione è stata dettata dal fatto che l’edizione italiana non avrebbe seguito i ritmi di crescita e sviluppo richiesti dall’azienda. La cessazione della pubblicazione avverrà a partire dalla prossima edizione, senza specificare eventuali ripercussioni sul sito o sulle altre versioni internazionali del magazine. La notizia riguarda tutti i lettori e i collaboratori coinvolti.

“Wired Italia cesserà la pubblicazione”. Con una nota ufficiale diffusa il 16 aprile 2026, l’amministratore delegato di Condé Nast, Roger Lynch, ha annunciato un piano di riallineamento strategico che prevede la cessazione delle attività editoriali di Wired Italia. La chiusura di un’era per il giornalismo tecnologico e dell’innovazione in Italia. La decisione rientra in una manovra più ampia volta a ottimizzare il portafoglio del gruppo editoriale e a garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo. Secondo quanto dichiarato da Lynch, nonostante Wired rimanga un marchio globale di estrema rilevanza, l’edizione italiana “non ha tenuto il passo con i ritmi di crescita registrati in altri mercati chiave, come Stati Uniti, Regno Unito, Medio Oriente, Giappone e Messico”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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