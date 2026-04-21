Il 16 aprile 2026 si è conclusa ufficialmente l’attività di Wired in Italia, anche se la chiusura effettiva risale a più di un decennio fa. La decisione rappresenta un passo importante per il gruppo editoriale che controlla il magazine, segnando la fine di un capitolo durato molti anni nel panorama dell’informazione digitale e cartacea nel nostro paese. La vicenda si inserisce in una serie di cambiamenti più ampi che coinvolgono l’azienda nel mercato italiano.

L’addio definitivo è arrivato il 16 aprile 2026, ma la spina in realtà era stata staccata oltre 10 anni prima. La Condé Nast internazionale ha annunciato lo stop di Wired in Italia. Una testata lanciata nel nostro Paese nel 2009 e che, di fatto, era già stata chiusa nel 2015, anche se probabilmente nessuno se ne era accorto: niente più mensile cartaceo, restava attivo solo il sito con pochissime risorse e qualche evento sul territorio targato Wired. Matteo Renzi durante un evento Wired nel 2016 (foto Ansa). L’ufficialità di un progetto editoriale che termina scatena sempre una ridda di lacrime di coccodrillo, anche se in questo caso il prodotto aveva perso da anni il suo senso.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La chiusura di Wired e non solo: dove sta andando Condé Nast in Italia

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