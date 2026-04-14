Cinema arrivano nelle sale i primi film di Kore-eda Hirokazu
Da oggi i cinema italiani ospitano per la prima volta alcune opere del regista giapponese Kore-eda Hirokazu, distribuite da BiM Distribuzione. La novità riguarda il debutto ufficiale delle sue pellicole nelle sale italiane, portando sul grande schermo lavori mai prima presentati nel nostro Paese. La distribuzione segna un passo importante per l’introduzione del regista giapponese nel panorama cinematografico nazionale.
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