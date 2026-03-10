16 marzo | guarda gratis il capolavoro di Kore’eda

Il 16 marzo 2026, MYmovies offrirà gratuitamente l’opportunità di guardare il film di Kore’eda, Un affare di famiglia. La piattaforma metterà a disposizione questa pellicola, considerata un’opera significativa, in modo gratuito per tutto il giorno. La visione sarà accessibile a tutti gli utenti che vorranno partecipare, senza costi o restrizioni di sorta.

Il 16 marzo 2026 si apre una finestra esclusiva di visione collettiva su MYmovies, dedicata al capolavoro Un affare di famiglia. L’opera di Hirokazu Kore’eda, già vincitrice della Palma d’Oro a Cannes e candidata agli Oscar, sarà accessibile gratuitamente dalle ore 20 fino alla mezzanotte. Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra e la piattaforma digitale, trasforma un lunedì qualunque in un evento culturale nazionale. L’offerta include la possibilità non solo di guardare il film, ma anche di commentarlo in tempo reale con altri utenti, creando una vera e propria comunità virtuale intorno all’opera. La scelta del titolo non è casuale: il racconto tocca temi universali come la natura dei legami familiari e il conflitto tra norme sociali e coscienza individuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

