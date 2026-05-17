Settore Giovanile FITAV 265 giovani in pedana in Umbria | finali da rivivere su Sportface TV
In Umbria si è concluso il 2° Gran Premio del Settore Giovanile FITAV 2026, evento che ha visto la partecipazione di 265 giovani tiratori impegnati nelle discipline di Trap e Skeet. La giornata ha visto confronti tra atleti di diverse regioni, con finali che sono state trasmesse su Sportface TV. La competizione ha coinvolto giovani provenienti da varie parti del paese, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi a livello nazionale.
Si è chiuso in Umbria il 2° Gran Premio del Settore Giovanile FITAV 2026, appuntamento che ha portato in pedana 265 giovani tiratori tra Trap e Skeet. Due le sedi di gara: il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana, dove si sono sfidati 214 specialisti di Trap, e il TAV i Moschettieri del Nera di Terni, teatro delle prove di Skeet con 51 atleti. Le finali Junior femminili e maschili di Trap sono disponibili anche in Live Replay su Sportface TV. Nel Trap Junior Maschile il successo è andato a Gabriele Barone, oro per la Campania con 123125 in qualificazione e 475o in finale. Alle sue spalle Fabio Marchiori, argento per la Lombardia, e Alfredo Caloro, bronzo per la Puglia. 🔗 Leggi su Sportface.it
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