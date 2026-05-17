Settore Giovanile FITAV 265 giovani in pedana in Umbria | finali da rivivere su Sportface TV

In Umbria si è concluso il 2° Gran Premio del Settore Giovanile FITAV 2026, evento che ha visto la partecipazione di 265 giovani tiratori impegnati nelle discipline di Trap e Skeet. La giornata ha visto confronti tra atleti di diverse regioni, con finali che sono state trasmesse su Sportface TV. La competizione ha coinvolto giovani provenienti da varie parti del paese, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi a livello nazionale.

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