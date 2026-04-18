Terni lancia la Final Eight | corsa scudetto aperta e show da rivivere su Volare TV di Sportface

A Terni si è conclusa la regular season della Serie A di ginnastica artistica, con l’Umbria Fortum che ha concluso gli allenamenti prima della Final Eight di Bergamo, prevista per il 16 maggio alla ChorusLife Arena. La manifestazione si presenta come un momento chiave per la corsa allo scudetto, con le migliori squadre che si preparano a sfidarsi in un evento che sarà trasmesso su Volare TV di Sportface.

L’Umbria Fortum di Terni ha chiuso la regular season della Serie A 1 di ginnastica artistica, trasformando l’ultimo appuntamento in uno vero spartiacque verso la Final Eight scudetto di Bergamo, in programma il 16 maggio alla ChorusLife Arena. La due giorni umbra ha definito ufficialmente le gerarchie della massima serie, consegnando alle migliori otto squadre di GAM e GAF il pass per l’atto decisivo della stagione. E per chi vuol rivivere l’vento, resta la possibilità di farlo tramite il Live Replay su Volare TV di SportFace. Sul piano della singola prova, a brillare a Terni sono state Brixia e Spes Mestre. Nella femminile, Brixia ha chiuso davanti a Libertas Vercelli e Ginnastica Civitavecchia, confermandosi tra le squadre più solide del lotto.🔗 Leggi su Sportface.it

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