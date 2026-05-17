Durante questa settimana, il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno organizza diverse iniziative in occasione della XXVI edizione della Settimana nazionale della Bonifica e dell’irrigazione, promossa da Anbi nazionale. Tra gli eventi programmati, ci sono aperture di palazzi e incontri pubblici. Le attività si svolgono nel territorio del basso Valdarno e coinvolgono vari soggetti, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla gestione delle risorse idriche e sulla tutela delle aree irrigue.

PISA Tante le iniziative promosse dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno in occasione della Settimana nazionale della Bonifica e dell’irrigazione, promossa da Anbi nazionale e giunta alla 26a edizione. In programma fino al 24 maggio, quest’anno l’iniziativa è dedicata al tema “L’acqua coltiva la pace”, a sottolineare il valore strategico dell’acqua come elemento necessario per lo sviluppo, la sicurezza alimentare e la cooperazione tra territori. La Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione gode del patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Unarga (Unione Nazionale Associazioni Regionali Giornalisti Agroambientali); la TgR Rai ha inoltre concesso la media partnership. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settimana della Bonifica. Gli eventi in programma. Palazzi aperti e incontri

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