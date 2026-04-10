Milano Design Week 2026 la settimana più attesa dell’anno | eventi palazzi e luoghi aperti gratis in città

La Milano Design Week 2026 si terrà per sette giorni, coinvolgendo circa trecento eventi distribuiti in diciannove quartieri della città. Durante questa settimana, molti palazzi e luoghi pubblici saranno aperti gratuitamente al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare esposizioni e installazioni di design. La manifestazione si svolge in diverse zone della città, trasformando il centro e i quartieri periferici in punti di interesse per appassionati e professionisti del settore.

Sette giorni, quasi trecento appuntamenti, diciannove quartieri coinvolti. La Milano Design Week 2026 è pronta a cambiare ritmo alla città. Dal 20 al 26 aprile torna l’evento internazionale che ogni anno trasforma Milano in un grande laboratorio creativo diffuso. Accanto al Salone del Mobile a Rho Fiera, cuore fieristico della manifestazione, è il Fuorisalone a ridisegnare la mappa urbana con mostre, installazioni, aperture straordinarie e talk disseminati in tutta la città. La maggior parte delle iniziative è a ingresso libero, mentre alcune installazioni molto richieste, come quelle di Alcova, prevedono la prenotazione online. Solo una quota limitata richiede un biglietto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Design Week 2026, la settimana più attesa dell’anno: eventi, palazzi e luoghi aperti (gratis) in città Milano Design Week 2026: 1.850 eventi tra palazzi e periferieDal 20 al 26 aprile, Milano ospiterà la Design Week in concomitanza con il Salone internazionale del Mobile. Milano Design Week 2026: eventi culturali in programmaMilano si prepara a diventare il palcoscenico definitivo dove l’automobile cessa di essere un semplice mezzo di trasporto per trasformarsi in un... Temi più discussi: Anteprima Milano Design Week 2026: guida ai trend e alle zone; Arriva la Milano Design Week: ecco le mostre davvero imperdibili; 12 luoghi da scoprire al Fuorisalone 2026; Milano Design Week 2026: la mappa di Elledecor.it con tutti gli indirizzi della città. Gli appuntamenti da non perdere alla Milano Design Week 2026Pop-up, capsule collection ed esperienze immersive tra design, moda e lifestyle: ecco la nostra selezione degli eventi da segnare in agenda ... elle.com MILANO DESIGN WEEK 2026, GLI APPUNTAMENTI FOOD DA NON PERDERE #MDW2026Milano Design Week 2026 è la settimana internazionale dedicata al design che si svolge a Milano dal 20 al 26 aprile 2026. Comprende due eventi principali: il Salone del Mobile.Milano 2026 e il Fuorisa ... foodaffairs.it La Milano Design Week è l’evento più atteso dell’anno per la città meneghina, i quartieri si animano e le strade si riempiono di installazioni. Ma quanto costa dormire a Milano in questo periodo Abbiamo provato a prenotare e i prezzi di hotel e case sono alle - facebook.com facebook AC × @intimissimi — Milano Design Week 2026 Venite a scoprire una nuova opera, parte del progetto “Beauty Begins Inside”, in collaborazione con @intimissimi. 21 — 26 aprile 10:00 — 20:30 Intimissimi, Via Montenapoleone — Milano Curato da @Sandiez x.com