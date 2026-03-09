Una settimana tra teatro jazz e incontri | il programma degli eventi

Una settimana ricca di eventi nel capoluogo con spettacoli teatrali, concerti jazz e incontri pubblici. Martedì 10 marzo alle 18,30 si svolge all’Auditorium della Fondazione in via S. Eufemia, un appuntamento organizzato dal Panathlon Club Piacenza con la presentazione di “Il piccolo Maracanà” di Giangiacomo Schiavi, e la partecipazione di Luigi Loschi, ex presidente del Piacenza Calcio, e Pietro Visconti, ex direttore del quotidiano Libertà e calciatore. Venerdì 13 marzo altri incontri sono previsti nel programma.

