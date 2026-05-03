Sesto Campano | neonato salvo con parto d’urgenza Macari | Serve sanità

A Sesto Campano, un neonato è stato salvato grazie a un parto d’urgenza. Il sindaco ha commentato che i tagli alla sanità regionale rischiano di peggiorare le condizioni di emergenza nelle zone montane. La situazione ha sollevato critiche riguardo alla distribuzione dei servizi e alle risposte di emergenza nelle aree più isolate. La vicenda evidenzia le difficoltà di accesso alle strutture sanitarie in territori caratterizzati da insediamenti remoti.

? Cosa scoprirai Come può un parto d'urgenza svelare i rischi delle aree montane?. Perché il sindaco contesta i nuovi tagli alla sanità regionale?. Quali ospedali rischiano la chiusura dopo questo evento critico?. Come influirà la riduzione dei servizi sullo spopolamento del Molise?.? In Breve Il neonato è stato trasferito alla neonatologia del Cardarelli di Campobasso.. Il tragitto da Sesto Campano a Campobasso supera i 60 minuti di viaggio.. Il piano sanitario prevede chiusura punto nascite Isernia e declassamento ospedale Agnone.. Tagli previsti includono il servizio di emodinamica presso l'ospedale di Termoli.. A Sesto Campano un neonato è stato salvato dalla vita grazie a un parto cesareo d’urgenza eseguito con rapidità dai medici dell’ospedale Veneziale di Isernia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sesto Campano: neonato salvo con parto d’urgenza, Macari: “Serve sanità Notizie correlate Sesto Campano: l’olivo diventa patrimonio da difendereSesto Campano si unisce all’Associazione Nazionale Città dell’Olio con una cerimonia prevista per il 28 marzo alle 17:30 in Località Giardino. Parto in strada ai Padulli. Salvi mamma e neonatoSono stati momenti di forte concitazione quelli vissuti ieri mattina presto in zona Padulli, all’altezza del sottopasso nei pressi del supermercato...