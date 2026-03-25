A Sesto Campano si terrà il 28 marzo alle 17:30 una cerimonia in Località Giardino, durante la quale si ufficializzerà l’iscrizione dell’olivo nel registro dei patrimoni da tutelare. La città ha aderito all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, che promuove la tutela e la valorizzazione delle piante di olivo.

Sesto Campano si unisce all’Associazione Nazionale Città dell’Olio con una cerimonia prevista per il 28 marzo alle 17:30 in Località Giardino. Il sindaco Eustachio Macari guida l’iniziativa per valorizzare le risorse olivicole e rafforzare l’identità del territorio molisano. L’adesione è stata approvata dal Consiglio comunale come strumento strategico per proteggere le peculiarità locali e promuovere la cultura dell’olivo. Oltre 500 enti fanno già parte di questa rete nazionale, che punta a sostenere produzioni di qualità e tutelare gli ambienti agricoli. Una rete di oltre 500 realtà al servizio dell’eccellenza. L’ingresso di Sesto Campano in questo consorzio non è un atto isolato, ma l’allineamento a una struttura già consolidata che conta più di cinquecento membri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto Campano: l’olivo diventa patrimonio da difendere

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