servizio civile universale due progetti del comune

Il Comune di Sarzana ha presentato due progetti nel bando nazionale di servizio civile universale, che mira a selezionare complessivamente 65.964 volontari da impiegare in attività in Italia e all’estero. La partecipazione si inserisce in un’iniziativa promossa dal governo, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini in progetti di utilità sociale e di formazione attraverso il servizio volontario.

Anche il Comune di Sarzana partecipa al bando nazionale che ha lo scopo di selezionare ben 65.964 operatori volontari che saranno impegnati nei progetti di Servizio civile universale, in Italia e all’estero. ‘Custodi di cultura in Val di Magra’ e ‘Custodi di tradizioni in Val di Magra’, questi i due progetti promossi dal Comune, per cui sono stati messi a disposizione 24 posti destinati ai giovani che desiderano vivere un’esperienza di impegno civico, crescita personale e partecipazione attiva alla vita della comunità. Per ciascuno dei due progetti - della durata di 12 mesi e per cui è richiesto un impegno settimanale di 25 ore, distribuite su 5 giorni - è previsto un corrispettivo mensile pari a 519,47 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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