Servizio civile Cesv incontro per conoscere progetti e opportunità

Un incontro si è svolto presso la sede centrale del Cesv Messina, rivolto ai giovani interessati al Servizio Civile Universale. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto conoscere i progetti e le opportunità offerte dal servizio, sia attraverso presentazioni frontali che visite agli ambienti della sede. Alcuni giovani si sono seduti davanti agli schermi, mentre altri hanno esplorato i locali dell’ente.

L'appuntamento aperto agli aspiranti volontari per scoprire i quattro progetti, confrontarsi con i responsabili degli enti e seguire le presentazioni in collegamento con Milazzo, Ficarra e Sant’Agata di Militello Seduti davanti agli schermi o tra i banchi della sede centrale, i giovani aspiranti volontari avranno l’occasione di scoprire da vicino cosa significa partecipare ai progetti di Servizio Civile Universale del Cesv Messina. Domande, curiosità e confronti diretti con i responsabili degli enti coinvolti guideranno la giornata, pensata per orientare chi intende candidarsi ai ventisei posti disponibili. L’incontro, previsto venerdì 27 marzo dalle 16. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Servizio civile Cesv, incontro per conoscere progetti e opportunità Articoli correlati Servizio Civile a Messina, 26 posti disponibili: Cesv apre le candidature per quattro progettiIl CESV Messina lancia la nuova stagione del Servizio Civile Universale, offrendo ai giovani 26 opportunità tra quattro progetti che spaziano dalla... Servizio civile, le opportunità. Incontro per i giovani aspirantiIl coordinamento provinciale degli enti di servizio civile di Ravenna ha organizzato per domani, dalle 16 alle 17. Tutto quello che riguarda Servizio civile Temi più discussi: Servizio Civile CESV: venerdì 27 incontro tra associazioni e giovani interessati; Bando Selezione Volontari Servizio Civile 2026 I progetti in co-programmazione con CSV Lazio; Bandi volontari 2026 per il Servizio Civile Universale; Servizio Civile Universale: il webinar di CSV Insubria per i giovani di Varese. Servizio civile del Cesv Messina: venerdì 27 l’incontro con i giovani aspiranti candidatiUno spazio di incontro con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti: l’appuntamento per gli aspiranti candidati ai 26 posti dei 4 progetti di Servizio Civi-le Universale (SCU) del CESV Messina è ... blogsicilia.it Servizio civile universale: giovedì pomeriggio un incontro con gli enti del territorio per approfondire i progetti disponibiliIl coordinamento provinciale degli enti di servizio civile di Ravenna ha organizzato per giovedì 26 marzo, dalle 16 alle 17.30 un appuntamento pubblico per i giovani interessati a partecipare al servi ... ravennawebtv.it Servizio Civile, entro l’8 aprile le domande per i 66 posti che il Ministero ha finanziato al Comune di Livorno - facebook.com facebook Servizio civile, 353 posti in Abruzzo x.com