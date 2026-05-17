Il match tra Serricciolo e Fossone si è concluso con la vittoria ai rigori del Serricciolo, dopo aver giocato 120 minuti di partita. Durante la sfida, il Fossone aveva preso un vantaggio nel corso del secondo tempo, ma il Serricciolo è riuscito a pareggiare nel finale, portando la sfida ai calci di rigore. La lotteria dei rigori si è conclusa con il successo del Serricciolo, che ha deciso la partita grazie a un tiro decisivo.

? Punti chiave Come ha fatto il Serricciolo a ribaltare il vantaggio del Fossone?. Chi ha deciso la partita dopo i 120 minuti di sofferenza?. Perché l'espulsione di Agnesini non ha fermato la rimonta dei galletti?. Quali sono le prossime sfide per i campioni provinciali Juniores?.? In Breve Entrambe le squadre hanno concluso la stagione regolare con 72 punti in classifica.. Bertolini ha segnato il primo gol per il Fossone su calcio d'angolo.. Bui ha pareggiato per il Serricciolo sfruttando un errore di Hoxha.. Dell’Amico ha trasformato una punizione da trenta metri al minuto 64.. Il Serricciolo conquista il titolo provinciale Juniores di Massa-Carrara battendo il Don Bosco Fossone ai rigori dopo un duello infinito durato 120 minuti al campo Necchi-Balloni di Forte dei Marmi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serricciolo trionfa ai rigori: è il titolo Juniores dopo 120 minuti

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