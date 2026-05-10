Nel campionato juniores, il Don Bosco Fossone ha vinto contro il Serricciolo, portandosi a un punto dalla qualificazione diretta e obbligando a uno spareggio. Durante la partita, sia Lucaj che Gargiulo sono stati espulsi contemporaneamente, influendo sul punteggio e sulla dinamica della gara. Il rigore decisivo per il team vittorioso è stato trasformato da un calciatore che ha messo a segno il punto finale, determinando il risultato.

? Punti chiave Come ha influito l'espulsione simultanea di Lucaj e Gargiulo sul risultato?. Chi ha trasformato il rigore decisivo per il Don Bosco Fossone?. Perché la classifica dei Juniores Provinciali è finita in parità?. Dove si giocherà lo scontro secco per il titolo provinciale?.? In Breve Espulsione simultanea di Lucaj e Gargiulo al 41° minuto del primo tempo.. Gol di Lorenzini al 26° e rigore di Dell’Amico al 35° della ripresa.. Presenza del presidente FIGC Massa-Carrara Andrea Antonioli allo stadio Duilio Boni di Fossone.. Sostituzioni decisive di Tavarini e Bardini Luca per gestire il numero inferiore di giocatori.. Il Duilio Boni di Fossone ospita lo scontro decisivo tra Don Bosco Fossone e Serricciolo, dove il punteggio finale di 2-0 rimanda la decisione del titolo provinciale a uno spareggio in campo neutro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juniores: il Don Bosco batte il Serricciolo e serve lo spareggio

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