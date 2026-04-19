Nella finale di Copa del Rey, la squadra ha vinto ai rigori contro l’Atletico, conquistando così il trofeo. La partita si è conclusa con un pareggio dopo i tempi regolamentari e i supplementari, prima di decidere il risultato ai calci di rigore. La vittoria rappresenta un traguardo importante per la squadra, che ha mantenuto la calma nel momento decisivo. La mancanza di altri dettagli sulla partita lascia solo questa informazione sulla vittoria.

"> La Real Sociedad trionfa nella finale di Copa del Rey. La Real Sociedad ha scritto un nuovo capitolo della sua storia calcistica, conquistando la Copa del Rey per la quarta volta nella sua storia. Il trionfo è giunto dopo una finale emozionante contro l’Atletico Madrid, terminata 2-2 dopo i tempi regolamentari e supplementari. La Real ha avuto la meglio ai calci di rigore, vincendo 4-3, in una notte indimenticabile che ha avuto luogo a Siviglia. L’incontro si è rivelato ricco di emozioni e colpi di scena. Entrambe le squadre hanno mostrato determinazione e abilità, creando occasioni da rete che hanno mantenuto alta la tensione per tutto il match.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Real Sociedad trionfa ai rigori contro l’Atletico nella Copa del Rey.

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