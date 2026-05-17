’Serremaggio’ oggi il gran finale

Oggi si svolge l’ultima giornata di Serremaggio, intitolata “Serremaggio. Passato e futuro dentro le mura”. La manifestazione inizierà alle 8 del mattino e si concluderà nel pomeriggio, con eventi e attività che richiamano visitatori e partecipanti. La giornata rappresenta il momento conclusivo di questa edizione, che ha visto diverse iniziative dedicate alla storia e alle prospettive del luogo. L’evento si svolge all’interno delle mura e coinvolge diverse realtà locali.

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’Serremaggio. Passato e futuro dentro le mura’ arriva oggi al gran finale per l’ultima giornata di Serremaggio che si aprirà alle 8.30 con la partenza da piazza Centrale del ’Serremaggio Trekking’, passeggiata per le antiche strade a cura del Gruppo Escursionistico Berardenga, e continuerà alle 10.30 in piazza del Castello con laboratori per bambini e adulti dedicati agli antichi mestieri. Alle 18 è prevista una passeggiata nel borgo, per riscoprire la sua storia e le sue eccellenze culturali e paesaggistiche insieme alla guida turistica Giulia Raffaelli. Dalle 16 in piazza del Castello sarà possibile iscriversi a un nuovo appuntamento con ’Delitto in Paese’, gioco interattivo per le vie del borgo (informazioni al numero 347-2846938), prima di vivere la replica della ’Festa di Ciambragina’, in programma dalle 16 alle 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Serremaggio’, oggi il gran finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Carbonara Festival. Oggi il gran finale con i piatti tipici romaniRush finale per il Carbonara Festival, che oggi chiude una tre giorni all’insegna del buon cibo e dello stare insieme. Matera, il gran finale: la Via della Croce tra i Sassi si chiude oggiMatera chiude oggi, domenica 12 aprile 2026, il ciclo di rappresentazioni teatrali Mater Sacra – la via della croce, un percorso sacro che ha... ’Serremaggio’, oggi il gran finale’Serremaggio. Passato e futuro dentro le mura’ arriva oggi al gran finale per l’ultima giornata di Serremaggio che si ... lanazione.it