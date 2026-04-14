La Folgore Caratese si avvicina alla conclusione della stagione con una partita decisiva per la promozione in Serie C. La squadra ha bisogno di un punto per ottenere la qualificazione e la sfida si svolgerà domenica alle 15:00. L’esito dell’incontro determinerà il passaggio di categoria, portando così a un risultato che potrebbe cambiare il destino del club.

La Folgore Caratese si trova a un passo dal traguardo della promozione in Serie C, con la possibilità di sancire ufficialmente il salto di categoria domenica prossima alle ore 15:00. Lo Sportitalia Village sarà il teatro dell’ultima sfida decisiva contro la Real Calepina, un incontro che i ragazzi di Belmonte possono trasformare in una festa collettiva con la semplice conquista di un punto. Il percorso verso l’obiettivo ha vissuto momenti di estrema tensione nelle ultime ore. Dopo il primo mancato approdo al successo durante il match contro l’Oltrepò lo scorso sabato, i brianzoli hanno dovuto affrontare una seconda prova di resistenza la domenica precedente, affrontando il ChievoVerona in trasferta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Folgore Caratese, l’ora della verità: basta un punto per la Serie C

Folgore Caratese, festa bloccata: l’Oltrepò ruba un punto preziosoLa festa per la promozione della Folgore Caratese in Serie C è stata frenata da un pareggio inaspettato ieri sera allo Sportitalia Village, dove...

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Folgore Caratese – Oltrepò 1-1 Ieri sera una gara equilibrata e combattuta, giocata con intensità da entrambe le squadre dall’inizio alla fine. La Folgore Caratese porta a casa un punto che mantiene aperto il percorso verso l’obiettivo stagionale, in un contesto - facebook.com facebook

Dalla #Caratese alla #Juventus, scelto e voluto da Giovanni #Trapattoni: la storia di Moreno #Torricelli, oggi presente allo Sportitalia Village per Folgore Caratese-Oltrepó x.com