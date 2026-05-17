Serie D | al Carbonchi non si è ancora spenta l’eco dell’impresa al Galli di Imola Sasso il dg Rossi detta le regole | Umiltà e sacrificio per crescere

Al termine di una partita combattuta, il Sasso Marconi ha ottenuto una salvezza importante, giocando con determinazione e fatica. La gara si è svolta al Galli di Imola e ha lasciato un segno indelebile in chi era presente. Il direttore generale del club ha commentato le sfide affrontate, sottolineando l’importanza di mantenere umiltà e sacrificio per continuare a migliorare. L’impresa dell’ultimo risultato ha portato entusiasmo tra i tifosi e rafforzato la fiducia nel percorso della squadra.

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