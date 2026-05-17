Serie D | al Carbonchi non si è ancora spenta l’eco dell’impresa al Galli di Imola Sasso il dg Rossi detta le regole | Umiltà e sacrificio per crescere
Al termine di una partita combattuta, il Sasso Marconi ha ottenuto una salvezza importante, giocando con determinazione e fatica. La gara si è svolta al Galli di Imola e ha lasciato un segno indelebile in chi era presente. Il direttore generale del club ha commentato le sfide affrontate, sottolineando l’importanza di mantenere umiltà e sacrificio per continuare a migliorare. L’impresa dell’ultimo risultato ha portato entusiasmo tra i tifosi e rafforzato la fiducia nel percorso della squadra.
E’ stata una salvezza tanto bella quanto sudata quella centrata dal Sasso Marconi di Carlo Alberto Bertone. A causa di una stagione in chiaroscuro, i gialloblù hanno chiuso il campionato al quartultimo posto e, per centrare la permanenza in categoria, occorreva andare a vincere il playout in casa dell’ Imolese. Impresa effettivamente riuscita a capitan Geroni e compagni che, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, sono riusciti ad abbattere il muro eretto dai rossoblù di casa (ridotti in dieci uomini dalla mezz’ora del primo tempo) solo nel secondo dei due tempi supplementari. Un fulmineo uno-due firmato da Marra e Leonardi ha permesso al Sasso di espugnare il ‘Romeo Galli’ e di strappare una salvezza che, per come è maturata, resterà per sempre impressa nella storia del club gialloblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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