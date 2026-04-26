Calcio serie D | ore 15 al carbonchi La missione possibile dell’Imolese di Protti | superare il Sasso Marconi pensando ai playout

Alle 15 si gioca al Carbonchi la partita di calcio di Serie D tra Imolese e Sasso Marconi. La squadra di Protti affronta questa sfida con l’obiettivo di superare l’avversario e mantenere viva la possibilità di evitare i playout. La sfida si svolge in un’unica gara di andata e ritorno, con 90 minuti da non sbagliare per l’Imolese, che cerca di garantirsi un risultato positivo in vista della sfida di ritorno.

Tutto in 180 minuti, e i primi 90, oggi in programma al Carbonchi contro il Sasso Marconi (calcio d’inizio alle 15), l’ Imolese non li può sbagliare. Penultima giornata in serie D, stessi punti – 30 – e stessa zona di classifica, nel bel mezzo dei playout. Più scontro diretto di così. Il preambolo di un pomeriggio in cui tutte e due si giocano tanto, anche le residue speranze rimaste di salvezza diretta, nonostante le distanze rispetto al duo Correggese-Progresso (+5) non lascino grandi margini, a due turni dal termine. Ma se saranno playout, la gara odierna sarà fondamentale per stabilirne la griglia e decidere chi potrà godere del fattore campo e del doppio risultato (vittoria o anche pari) agli spareggi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Serie D soccer: 15 p.m. at the Carbonchi stadium. Protti's Imolese team has a possible mission: to overcome Sasso Marconi while aiming for the play-offs.Tutto in 180 minuti, e i primi 90, oggi in programma al Carbonchi contro il Sasso Marconi (calcio d’inizio alle 15), l’Imolese non li può sbagliare. Penultima giornata in D series, stessi punti – 30 – ... sport.quotidiano.net

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