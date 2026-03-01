Alle ore 14,30, il Sasso Marconi di Franco Farneti affronta la Correggese in una partita importante per la stagione. La gara si svolge allo stadio Carbonchi, con i padroni di casa che cercano punti per migliorare la posizione in classifica. Entrambe le squadre condividono il sestultimo posto con 23 punti e questa sfida rappresenta un momento chiave per il prosieguo del campionato.

E’ atteso da un fondamentale crocevia della stagione il Sasso Marconi di Franco Farneti. Alle 14,30, i gialloblù ospiteranno la Correggese, formazione reggiana con cui condividono il sestultimo posto a quota 23. Si tratta di un match da non sbagliare per capitan Geroni e compagni che, ad oggi, pagano un gap di quattro punti sul primo posto utile per la salvezza diretta (occupato dal Sant’Angelo, atteso dal derby lombardo sul campo del Sangiuliano City). Numeri alla mano, il Sasso Marconi non sta vivendo il momento migliore della sua altalenante stagione. Reduce dalla tanto amara quanto immeritata sconfitta di misura rimediata sul campo del Crema, la compagine sassese ha raccolto tre punti (frutto di altrettanti pareggi) nelle ultime sette uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: ore 14,30. Ll Sasso Marconi ospita la Correggese e punta sulla spinta del ’Carbonchi’

Serie D, si parte alle 14,30. Il Sasso Marconi ospita il Piacenza: serve un’impresa per la risalitaE’ pronto ad affrontare un avversario di grande prestigio il Sasso Marconi di Franco Farneti.

Leggi anche: Calcio Serie D, alle 14.30 al ’Carbonchi’ è attesa una delle corazzate del girone: i ragazzi di Farneti provano a risalire in classifica. Sasso, anticipo di lusso: arriva la Pistoiese

Una selezione di notizie su Sasso Marconi.

Temi più discussi: Tabellino partita Ancona vs Chieti 1922; Serie D, scaduto il termine delle iscrizioni: ora entro martedì si pronuncerà la Co.Vi.So. D. sulla regolarità delle stesse; Monopoli-Crotone, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese; Tabellino partita Caldiero Terme vs Milan Futuro.

Serie D: ore 14,30. Ll Sasso Marconi ospita la Correggese e punta sulla spinta del ’Carbonchi’E’ atteso da un fondamentale crocevia della stagione il Sasso Marconi di Franco Farneti. Alle 14,30, i gialloblù ospiteranno ... ilrestodelcarlino.it

Serie D: ore 14,30 a Coriano. Il Progresso ci prova in un’atmosfera TropicalSta vivendo il momento più esaltante della stagione il Progresso di Mattia Graffiedi. Reduci dal successo casalingo per 2-1 contro la diretta rivale Trevigliese, i rossoblù – sei vittorie nelle ultime ... ilrestodelcarlino.it

10 edizione!!! Palatenda di Sasso Marconi sabato 9 Maggio!! Se l’hai vissuta ….la stai aspettando!! Se non l’hai mai vissuta….questa è imperdibile. Inizio marzo inizia la prevendita!! - facebook.com facebook