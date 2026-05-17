Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 2 Turno Playoff Naz Andata | Palinsesto Telecronisti streaming NOW

Nella seconda giornata dei playoff di Serie C, le partite sono trasmesse in diretta su Sky e NOW, con gli orari e i telecronisti già disponibili. La programmazione include le sfide del turno nazionale, che si svolgono in entrambe le sessioni di andata e ritorno. Gli appassionati possono seguire gli incontri attraverso le piattaforme streaming e i canali televisivi dedicati, con dettagli sui commentatori e gli orari delle partite pubblicati sul portale Digital-News.

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