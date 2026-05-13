Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 1Turno Playoff Naz Ritorno | Palinsesto Telecronisti streaming NOW

Sono state annunciate le partite di playoff di Serie C Sky Wi-Fi 202526, con il primo turno nazionale che si svolgerà in streaming su NOW. La programmazione prevede le sfide tra Ravenna e Cittadella, Lecco e Pianese, oltre ad altre gare, con gli orari e i telecronisti già confermati. Gli incontri saranno trasmessi in diretta, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire tutte le partite in tempo reale.

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