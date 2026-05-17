Serie B Play off | Juve Stabia-Monza 2-2 succede tutto nella ripresa

Nell’incontro di andata dei playoff di Serie B, la partita tra Juve Stabia e Monza si è conclusa con un punteggio di 2-2. L’evento si è svolto allo stadio Romeo Menti, che era completamente pieno di tifosi. La partita ha visto tutte le reti nella seconda metà del tempo, con entrambe le squadre che sono riuscite a segnare due volte. La gara ha dato avvio alla fase finale della competizione promozionale, che continuerà con la partita di ritorno.

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Tempo di lettura: 2 minuti Juve Stabia-Monza 2-2 nell’andata dei playoff di Serie B giocata allo stadio Romeo Menti (tutto esaurito). Il ritorno si giocherà martedì 19 maggio, sempre alle 20, a Monza. Tutte nella ripresa le reti, con la Juve Stabia avanti 2-0 grazie a Mosti (58?) e Okoro (68?). La reazione monzese si é aperta con il gol di Carboni (77?). Rimonta completata da Delli Carri (90?). Ora, in virtù della peggiore posizione in classifica al termine della regular season, le Vespe saranno obbligate a vincere nel ritorno per assicurarsi l’accesso in finale dove ci sarà una tra Palermo e Catanzaro che si affrontano oggi nel match di andata al Ceravolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie B, Play off: Juve Stabia-Monza 2-2, succede tutto nella ripresa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juve Stabia-Monza 2-2 | Tutto rimandato al ritorno | HIGHLIGHTS Serie BKT Sullo stesso argomento Juve Stabia, tutto nella ripresa: Cesena sconfitto e play-off blindatiTempo di lettura: 2 minutiLa Juve Stabia conquista la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche superando per 2-0 il Cesena allo stadio Romeo... Juve Pisa 4-0: i bianconeri tornano al successo allo Stadium! Succede tutto nella ripresa, lotta Champions ancora apertaCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». OCCHIELLO Playoff di Serie B, semifinale d’andata al Menti Ayroldi nel mirino, Delli Carri scatena la rabbia del Menti: la Juve Stabia si fa riprendere al 96’ CATENACCIO Le Vespe dominano il Monza per oltre un’ora e volano sul 2-0 con Mosti e Okoro. #… x.com Matchday: Juve Stabia-Monza, first leg of the playoff semifinals reddit SERIE B - Playoff, Juve Stabia-Monza 2-2: vespe beffate, rimonta nel finale dei lombardiBeffata la Juve Stabia nel match valido per la semifinale di andata dei playoff. Dopo essere andati in vantaggio di due gol, le vespe vengono rimontati nel finale dal Monza. Tutto da rifare per i camp ... napolimagazine.com Serie B, il Monza rimonta due gol alla Juve Stabia nell'andata della semifinale playoffInizia il programma delle semifinali dei playoff di Serie B. Il quadro si apre con la sfida a Castellammare tra la Juve Stabia e il Monza. La squadra di Bianco arriva direttamente in semifinale in vir ... corrieredellosport.it