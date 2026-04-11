Juve Stabia tutto nella ripresa | Cesena sconfitto e play-off blindati

La Juve Stabia ha vinto 2-0 contro il Cesena allo stadio Romeo Menti, ottenendo la seconda vittoria consecutiva in casa. La partita si è decisa nella ripresa, con entrambe le reti segnate nel secondo tempo. La squadra ha così rafforzato la sua posizione in classifica e ha praticamente assicurato la partecipazione ai playoff.

Tempo di lettura: 2 minuti La Juve Stabia conquista la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche superando per 2-0 il Cesena allo stadio Romeo Menti. Un successo pesante per le Vespe, che compiono un ulteriore passo avanti nella corsa ai play-off. Dopo un primo tempo equilibrato, sono gli ospiti a farsi preferire per qualità di gioco e numero di occasioni create. La formazione guidata da Ashley Cole prova a colpire con improvvise accelerazioni, ma manca di precisione negli ultimi metri. Nel finale della prima frazione, il Cesena sfiora il vantaggio, ma trova sulla propria strada un attento Confente, decisivo nel mantenere il risultato sullo 0-0.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia, tutto nella ripresa: Cesena sconfitto e play-off blindati Leggi anche: Sconfitto in casa dalla Juve Stabia, il Bari è penultimo Calcio serie B: rischia di essere ultimo domani Leggi anche: Monastir sconfitto in casa. Ischia vince con un gol nella ripresa. Risultato cruciale.