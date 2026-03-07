Juve Pisa 4-0 | i bianconeri tornano al successo allo Stadium! Succede tutto nella ripresa lotta Champions ancora aperta

Nella partita tra Juventus e Pisa, i bianconeri hanno vinto 4-0 allo Stadium, con tutti i gol segnati nella ripresa. La gara, valida per la 28ª giornata di Serie A 202526, si è conclusa con un successo che permette alla Juventus di mantenere aperta la corsa alla Champions League. La cronaca del match, con moviola e tabellino, è stata aggiornata in diretta.

