Serie B la Genea Lanzara saluta il pubblico amico con un successo | 45-26 al Benevento

Nell'ultima partita casalinga della stagione di Serie B, la Genea Lanzara ha battuto il Benevento con il punteggio di 45-26. La gara si è svolta nella Palestra Palumbo, davanti al pubblico di casa, e si è conclusa con una vittoria netta per la squadra locale. Questa sfida ha rappresentato il finale dell’attività stagionale davanti ai tifosi, con la Genea Lanzara che ha dimostrato una prestazione convincente. La partita è durata circa due minuti di lettura.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ultima gara casalinga della stagione di Serie B e altra prova di forza della Genea Lanzara, che supera con autorità il Benevento con il punteggio di 45-26, chiudendo nel migliore dei modi il proprio cammino davanti al pubblico amico della Palestra Palumbo. I rossoblù, già certi della vittoria matematica del campionato, hanno salutato la Serie B tra gli applausi dei propri tifosi, protagonisti per tutta la stagione di una presenza costante e calorosa. La squadra allenata da coach Balogh ha risposto sul campo con una prestazione convincente, fatta di intensità, qualità e spirito di gruppo. La gara prende subito la direzione della Genea Lanzara, avanti già al termine della prima frazione sul 21-13 grazie ad un attacco brillante ed una difesa attenta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie B, la Genea Lanzara saluta il pubblico amico con un successo: 45-26 al Benevento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Serie B, la capolista Genea Lanzara riparte da BeneventoTempo di lettura: 2 minutiLa Genea Lanzara è pronta a tornare in campo e a dare continuità al proprio percorso. SERIE B/ La Genea Lanzara espugna Pontinia e conferma il primato in classificaTempo di lettura: 2 minutiLa Genea Lanzara ha conquistato una vittoria netta e convincente sul campo del Pontinia, imponendosi con il punteggio di... Nu Genea, la band italiana che fa ballare il mondoPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it