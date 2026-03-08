La Genea Lanzara ha vinto contro il Pontinia con un punteggio di 20-51, ottenendo una vittoria importante in Serie B. La squadra si è imposta sul campo avversario, rafforzando la propria posizione in classifica. La partita è durata circa due minuti di lettura, evidenziando la solidità della squadra in questa trasferta.

Tempo di lettura: 2 minuti La Genea Lanzara ha conquistato una vittoria netta e convincente sul campo del Pontinia, imponendosi con il punteggio di 20-51 e consolidando così il primato in classifica. Un match condotto sin dall’inizio, con la squadra che ha mantenuto il controllo del gioco per l’intero arco dei 60 minuti, chiudendo il primo tempo sul 9-24. Il tecnico ha avuto a disposizione tutti gli effettivi disponibili, mostrando un’ottima gestione delle rotazioni. Da segnalare le assenze di Chiappe e Milano Jacopo, out per infortunio, mentre tra i pali si è distinta la prestazione di Coppola, sempre sicuro e reattivo. Nel finale, spazio anche al giovane Rufo, che ha fatto il suo esordio ufficiale contribuendo alla fase conclusiva della gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE B/ La Genea Lanzara espugna Pontinia e conferma il primato in classifica

