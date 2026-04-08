Serie B la capolista Genea Lanzara riparte da Benevento

La squadra di calcio della Genea Lanzara si prepara a tornare in campo in Serie B, dopo la pausa. La capolista ha programmato la ripresa degli allenamenti e si prepara a disputare la prossima partita a Benevento. La formazione punta a mantenere la posizione di vertice e a continuare il cammino iniziato nelle precedenti gare. I giocatori si stanno allenando con impegno in vista dell’impegno in trasferta.

Tempo di lettura: 2 minuti La Genea Lanzara è pronta a tornare in campo e a dare continuità al proprio percorso. Dopo il prezioso successo nello scontro diretto contro Gaeta che ha consolidato il primo posto in classifica, la formazione salernitana ha ripreso gli allenamenti, focalizzata sul prossimo impegno stagionale. Sabato 11 Aprile, con inizio alle ore 18, i ragazzi guidati da Balogh saranno impegnati in trasferta in terra sannita contro il Benevento, in una sfida che si preannuncia delicata e ricca di insidie. Il gruppo rossoblù sta lavorando con intensità e attenzione, consapevole dell’importanza di questo momento della stagione. Lo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie B, la capolista Genea Lanzara riparte da Benevento La Genea Lanzara vince il derby col Benevento: primato in serie BTempo di lettura: 2 minutiRiparte nel migliore dei modi il 2026 della Genea Lanzara, che alla ripresa del campionato conquista una brillante vittoria... Pallamano, la Genea Lanzara passa a BeneventoSettima vittoria su altrettante gare per la Genea Lanzara, che si impone con autorevolezza sul campo della Pallamano Benevento con il punteggio di...