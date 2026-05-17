Serie A risultati e marcatori | Lecce da sogno nel finale Cagliari salvo
Nella giornata di Serie A, il Lecce ha ottenuto una vittoria nel finale che gli permette di fare un passo avanti verso la salvezza. La Cremonese ha conquistato i tre punti in trasferta contro l'Udinese, ma è stata superata in classifica dai salentini. I risultati delle partite hanno visto anche il Cagliari raggiungere la salvezza, mentre i marcatori e i dettagli delle gare sono stati aggiornati in tempo reale. La giornata si è conclusa con cambi di posizione nelle zone basse della classifica.
La Cremonese ha vinto a Udine, ma viene sorpassata in classifica dal Lecce nel finale che fa un passo in avanti verso la salvezza. I grigiorossi sono attesi nell’ultima giornata dalla partita casalinga contro il Como, ancora alla ricerca di un posto in Champions League, mentre i salentini se la vedranno con il Genoa. I risultati e i marcatori della serata di Serie A – calciomercato.it Si salva il Cagliari che, dopo lo spavento per il gol del Torino, è riuscito a ribaltare la partita grazie alle reti di Sebastiano Esposito e Mina, ottenendo la matematica certezza di restare in Serie A. Tutto rimandato all’ultimo turno con il Lecce che ospiterà il Genoa, mentre la Cremonese ospiterà il Como. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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