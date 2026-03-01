Risultati Serie A Cremonese-Milan 0-2 | tabellino e marcatori | News

Nella 27ª giornata della Serie A 2025-2026, Cremonese e Milan si sono affrontate in campo. Il match si è concluso con il risultato di 2-0 a favore del Milan. Sono stati segnati due gol durante la partita, e il tabellino completo mostra i dettagli di marcatori e sostituzioni. La gara si è disputata in un clima di grande attenzione da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Soffre, ma vince, il Milan di Massimiliano Allegri, allo stadio 'Zini' contro la Cremonese di Davide Nicola. I rossoneri passano in trasferta, rialzandosi, quindi, dopo la sconfitta interna contro il Parma. Nella prima mezz'ora meglio i padroni di casa, anche se Mike Maignan non è chiamato a grandi interventi. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, Diavolo vicino al gol per quattro volte: soltanto Emil Audero, tanta sfortuna ed imprecisione evitano il vantaggio milanista. Nella ripresa, quindi, il Milan sembra - minuto dopo minuto - credere sempre di meno al successo. Enorme palla-gol per Rafael Leão che, però, spreca sotto porta.