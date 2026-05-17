Diretta gol Serie A LIVE | il Cagliari batte il Torino ed è matematicamente salvo clamoroso sorpasso e controsorpasso tra Cremonese e Lecce!

Nella 37esima giornata di Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria che ha sancito la salvezza matematica, battendo il Torino. Nel frattempo, si sono delineati cambi di posizione tra Cremonese e Lecce, con un clamoroso sorpasso e controsorpasso tra le due squadre. La giornata ha visto partite in diretta, con risultati, moviole e cronache aggiornate in tempo reale, offrendo un quadro completo delle sfide in corso nel campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui