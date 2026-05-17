Serie A oggi Pisa-Napoli | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi va in scena la sfida tra Pisa e Napoli, valida per la penultima giornata di Serie A. La partita si gioca in trasferta per il Napoli, che torna in campo dopo la pausa e si prepara a scendere in campo con le probabili formazioni. L'incontro si svolge questa domenica 17 maggio e sarà possibile seguire la partita in diretta, anche tramite i canali di trasmissione ufficiali. La gara rappresenta un passaggio importante nel calendario del campionato, con le squadre pronte ad affrontarsi sul campo.

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(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Conte è di scena a Pisa, in trasferta, per la penultima giornata di campionato. Gli azzurri, secondi in classifica (a +2 sulla Juve terza e a +3 sul Milan, quarto) vanno a caccia degli ultimi punti per la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Schedina Serie A 21a Giornata: Pronostici Quote, Analisi e Scommesse del16-17-18-19 Gennaio 2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla Pisa-Bologna oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl Pisa di Hiljemark riceve oggi 2 marzo il Bologna nel primo posticipo della 27esima giornata della serie A con un disperato bisogno di fare punti. #Calcio Il Lecce vince in casa del Pisa che va in Serie B. Retrocessione certa anche per il Verona. Grande festa per il Venezia che torna in A. Oggi Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Nella foto Ansa Cheddira festeggia il gol che chiude per 1-2 x.com Il Pisa è stato retrocesso in Serie B reddit Pagina 2 | Dove vedere Pisa-Napoli in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida alla Cetilar Arena, valida per la trentasettesima giornata di Serie A: le probabili scelte di Hiljemark e Conte ... corrieredellosport.it Probabili formazioni Pisa Napoli | Quote: dubbio De Bruyne, ce la fa? (Serie A, oggi 17 maggio 2026)Probabili formazioni Pisa Napoli: Antonio Conte spera di ritrovare De Bruyne nella partita che può blindare il posto in Champions League. ilsussidiario.net