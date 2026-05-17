Serie A oggi Pisa-Napoli | orario probabili formazioni e dove vederla

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi va in scena la sfida tra Pisa e Napoli, valida per la penultima giornata di Serie A. La partita si gioca in trasferta per il Napoli, che torna in campo dopo la pausa e si prepara a scendere in campo con le probabili formazioni. L'incontro si svolge questa domenica 17 maggio e sarà possibile seguire la partita in diretta, anche tramite i canali di trasmissione ufficiali. La gara rappresenta un passaggio importante nel calendario del campionato, con le squadre pronte ad affrontarsi sul campo.

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(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Conte è di scena a Pisa, in trasferta, per la penultima giornata di campionato. Gli azzurri, secondi in classifica (a +2 sulla Juve terza e a +3 sul Milan, quarto) vanno a caccia degli ultimi punti per la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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